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Приключи учението „Черно море 2026“ (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петя Иванова
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Приключи учението „Черно море 2026“ (СНИМКИ)

Завърши плавателната фаза на тактическото учение на Флотилия бойни и спомагателни кораби „Черно море 2026“. Тактическите формирования от състава на флотилията проведоха учения и тренировки както самостоятелно, така и съвместно с други формирования от състава на Военноморските сили.

Усилията на командването на флотилията бяха насочени към усъвършенстване на планирането, управлението и контрола на подчинените сили при изпълнение на поставените задачи. В рамките на учението успешно премина процесът по оценка и сертифициране по стандартите на НАТО на корабите от клас „Решителни“.

Борбата с морски и въздушни дронове беше сред основните акценти на тактическото учение „Черно море 2026“. В центъра на подготовката останаха защитата на търговското корабоплаване и гарантирането на сигурността в българските морски пространства. Учението допринесе за повишаване на оперативната съвместимост на формированията и готовността им за изпълнение на задачи по защита на морските граници и националните интереси в Черно море.

Снимки: БНТ

#„Черно море“ 2026 #спомагателни кораби #военоморските сили #тактическо учение

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