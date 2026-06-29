Природазащитници на протест срещу ветропарк в защитена зона „Крумовица”

Екоорганизации излязоха на протест срещу одобрен инвестиционен проект за изграждане на ветроенергиен парк в защитена зона „Крумовица“ в Източните Родопи. Днес пред сградата на РИОСВ – Хасково, където се проведе експертен съвет по проекта, се събраха представители на Българското дружество за защита на птиците и други природозащитни организации от страната.

Проектът предвижда 26 ветрогенератора с височина 249 метра в едно от най-ценните места за птиците в Европа и ключов район за популацията на лешоядите и други защитени видове. Според Волен Аркумарев от БДЗП проектът ще се реализира в НАТУРА 2000 зона, в непосредствена близост до гнезда на застрашени видове птици, като египетския лешояд, черния лешояд и скалния орел, на по-малко от 300 метра от техните гнезда.

Стойчо Стойчев, БДЗП: „Египетският лешояд е вид, застрашен колкото мечката панда. Той е най-застрашената птица на Земята и този ветропарк ще повиши смъртността или ще ги прогони.“

Източните Родопи са дом за видове, считани преди години за изчезващи. Благодарение на дългогодишните усилия на еколозите популацията на египетския и белоглавия лешояд значително се повиши. Това е първият проект, който сблъсква екологично чиста енергия и дивата природа.

Според директора на РИОСВ – Хасково, инж. Тонка Атанасова, законодателството не забранява категорично подобна инвестиция в „Крумовица“. Решението на експертния съвет, който се проведе днес, ще е ясно до седмица.