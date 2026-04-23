Природният газ поскъпва с 5% през месец май

Природният газ ще поскъпне с 5% през месец май като цената му ще е близо 36 евро за мегаватчас, без такси и налози. Това стана ясно на днешното заседание в Комисията за енергийно и водно регулиране, на което "Булгаргаз" потвърди първоначалната си прогноза.

"Булгаргаз" запазва предложението си за цена на природния газ в размер на 35,98 евро/MWh (70,37 лв./MWh), (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), обяви на заседанието ръководителят на газовото дружество Веселин Синабов. Според него през целия отоплителен сезон за битовите клиенти е осигурена благоприятна цена, но през следващите месеци все по-голямо ще е влиянието на пазарната конюнктура.

Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски отчете, че независимо от поскъпването последните месеци, през този отоплителен сезон цените на газа са били с 1/5 по-ниски спрямо предишната зима.

