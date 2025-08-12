БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Военен дрон изплува на плаж в Созопол (СНИМКИ)
Претърсват търговци на оръжие у нас заради съмнения, че...
Пожарът над Илинденци навлезе в Национален парк Пирин
"Един политик тръгва да си прави държавни магазини с...
16 000 декара изпепели големият пожар край Сунгурларе -...
Приветствие на министър Иван Пешев по случай Международния ден на младежта

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Бъдете дръзки в целите си, отговорни в действията си и вдъхновяващи за околните, обърна се министърът към младите хора.

Иван Пешев
Снимка: Пресслужба ММС
Спортният министър Иван Пешев направи специално обръщение по повод 12-ти август, Международен ден на младежта!

Скъпи млади хора,

За мен е удоволствие Ви поздравява по повод 12 август – Международния ден на младежта!

Това е ден, в който светът обръща поглед към Вашата енергия, креативност и смелост да променяте средата около себе си. Ден, в който с гордост отбелязваме приноса Ви за развитието на нашата страна – в спорта, науката, изкуството, предприемачеството и обществения живот.

Вашите идеи и упоритост са двигател за прогреса на България. Министерството на младежта и спорта е последователен партньор в подкрепата на инициативи, кампании и проекти, които Ви дават възможност да разгърнете потенциала си. В рамките на водените политики е създаването и изграждането на пространства за млади хора. Към момента на територията на страната функционират младежки центрове, като поетапно се разкриват и нови такива. С екипа ми създаваме нова програма, която ще даде възможност на функциониращите младежки центрове да получат допълнително финансиране за изпълнение на младежки дейности.

Вярвам, че чрез Вашата активност, солидарност и стремеж към знание ще продължите да изграждате по-силни, по-сплотени и по-устойчиви общности.

Пожелавам Ви здраве, смелост и увереност по пътя към мечтите Ви. Бъдете дръзки в целите си, отговорни в действията си и вдъхновяващи за околните.

Честит празник!

ИВАН ПЕШЕВ,

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

