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Продължават засилените акции за безопасно движение на електрическите тротинетки в София

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продължават засилените акции безопасно движение електрическите тротинетки софия
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Столичната община, Общинска полиция и Столичната дирекция на вътрешните работи продължават съвместните специализирани акции за спазване на правилата за движение от водачите на индивидуални електрически превозни средства. Основната им цел е да повишат безопасността на всички участници в движението и да предотвратят инциденти, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

"Безопасността е споделена отговорност. Контролът е необходим, но най-важната ни цел е превенцията. Искаме всеки, който използва електрическа тротинетка, да познава правилата и да осъзнава, че те са създадени, за да пазят живота и здравето както на самите водачи, така и на всички останали участници в движението. Затова, наред със санкциите, продължаваме и информационните кампании сред гражданите", заяви заместник-кметът по обществен ред и сигурност Лъчезар Милушев.

При проведената вчера акция, в часовия диапазон от 14:00 до 22:00 часа, бяха съставени 43 фиша на водачи на електрически тротинетки, както и санкции на 6 велосипедисти и 3 пешеходци. Въпреки започналия по време на акцията дъжд, който наложи временно ограничаване на проверките с оглед безопасността на участниците в движението, екипите установиха множество нарушения.

#Столична община #безопасно движение #електрически тротинетки #тротинетки

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