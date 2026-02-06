БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Прокуратурата с реакция на думи на председателя на ЦИК

Чете се за: 02:55 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази

Коментар на Ваня Стефанова, заместник главен прокурор

Прокуратурата не подминава нито един сигнал за престъпления против политическите права на гражданите без значение кой е неговият подател - граждани, медии или оправомощени органи в държавата, и най-вече ЦИК.

В последните години сме имали много добра координация с ЦИК и затова съм изненадана от изявлението на нейния председател Камелия Нейкова тази сутрин, че прокуратурата „не обръща внимание на сигнали“, изпратени от ЦИК. Не става ясно какъв е конкретният казус, но генерални изводи за работата на прокуратурата не бива да се правят с лека ръка.

Прокуратурата не може да бъде държана отговорна за всички проблеми, свързани с изборния процес. В правомощията на прокуратурата е да гарантира политическите права на гражданите, да реагира незабавно, но само когато има данни за извършени престъпления.

От компетентността на районните прокуратури е да разследват престъпленията против политическите права на гражданите. Постановените от тях актове се контролират от горестоящите прокуратури. Необоснованите и неправилни решения по същество подлежат на отмяна и работата по делата продължава.

Прокурорът преценява на база събраните доказателства по всеки конкретен случай дали е извършено общественоопасно деяние - престъпление по Наказателния кодекс, или се касае за нарушение, което следва да се санкционира по административен ред от съответния контролен орган.

Да се твърди, че ЦИК изпраща сигнали на прокуратурата, а тя не им обръща внимание, е несериозно и не отговаря на истината.

Непосредствено след последните извънредни парламентарни избори, проведени на 27.10.2024 г., от началото на предизборната кампания до ранния следобед на деня след изборите бяха образувани 115 досъдебни производства и 1025 преписки. Всеки сигнал е своевременно проверен. Там, където е имало данни за престъпление, са предприети съответните действия за ангажиране на наказателна отговорност.

Както в предходни години, така и за предстоящите предсрочни парламентарни избори, предстои да бъде сформирано Национално междуведомствено звено с участието на прокуратурата, МВР и ДАНС, за ефективно противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите, но законосъобразното организиране и провеждане на изборния процес е ангажимент и на всички останали държавни органи, имащи компетенции съгласно Изборния кодекс.

Уверявам Ви, прокуратурата ще бъде безкомпромисна към всяко едно престъпление, засягащо изборния процес.

