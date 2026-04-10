Промениха началните часове на полуфиналите ЦСКА - Левски при мъжете и ЦПВК - Левски при жените

Четвъртият мач от полуфиналния плейоф в Супер Волей при мъжете, в който ЦСКА приема Левски София в зала "Христо Ботев" ще се проведе от по-късен час. Вместо от 19:00, както бе планирано първоночално, срещата ще се играе на 14 април (вторник) с начален час 20:00.

Промяната в часа се налага заради съвпадение с четвъртия полуфинален двубой от женското първенство между волейболистките на ЦПВК и Левски, който също ще се играе на същата дата и в същата зала.

След съвместни разговори между НВЛ-мъже, НВЛ-жени и телевизионните партньори бе постигнато съгласие за оптимално разпределение на програмата.

Женският двубой се изтегля по-рано. ЦПВК ще приеме Левски в зала "Христо Ботев" от 16:30, вместо от 18:00 часа, както бе предвидено първоначално. Мачът ще бъде излъчен на живо по БНТ 3.

Това осигурява достатъчно време между двата двубоя, след като мъжкият ще започне в 20:00 часа. Промяната гарантира нормалното протичане на двата мача, както и комфорт за отборите и феновете.