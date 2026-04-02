Протест на работници от военния завод в Търговище
Протест на работници от военния завод в Търговище

Протестиращите не са получили заплати за януари и февруари

Отново има недоволство на работници в завод „Терем – Хан Крум“ в Търговище. Те не са получавали заплати за януари и февруари. Освен това се тревожат за бъдещето на предприятието. В завода са останали да работят около 120 души, като много от младите специалисти вече са потърсили перспектива другаде.

Ангел Грозданов - работник: „За тази година не сме вземали заплати. Заплатата ни е минимална работна заплата и я няма – това е срам за такъв завод. Нас сме около 100 човека. Не можем да си платим сметките, не можем да се оправим, разчитаме на роднини и съпруги. Те ни помагат – ако не са те, живи умрели сме.“

Иванка Добрева - работник: „Вчера се опитахме да им обясним, че сметките за ток и всички други чакат. Хората се борят за увеличаване на заплатите, а ние искаме поне да си получим тези, които са ни дължими, нищо, че не са особено големи.“

Атанас Тасев - председател на Синдикат „Подкрепа“ в завода: „Никой не ни казва нищо. Вчера, на първо число, тук беше изпълнителният директор на холдинга „Терем – София“, който каза: ‚Пари няма, не мога да ви дам пари, не мога да направя нищо‘. А в същия момент нямаме никакви поръчки за момента.“

Протестиращите искат да бъдат изплатени изцяло дължимите им заплати, както и да им бъде дадена яснота за бъдещето на завода. В противен случай протестните им действия ще продължат.

#протест на работещите # Търговище #военен завод #заплати #протест

