Провериха 217 камиона в Сливенско, установени са нарушения за гуми, застраховки и документи

Специализирана полицейска операция по пътна безопасност и контрол на тежкотоварния трафик се проведе през почивните дни на територията на област Сливен. Екипи на ОДМВР-Сливен са осъществили проверки в участъци от автомагистрала „Тракия“, както и по главната и второстепенната пътна мрежа в региона.

В рамките на акцията са инспектирани общо 217 товарни автомобила. От полицията отчитат редица нарушения, сред които управление на моторно превозно средство от водач без валидно свидетелство, тъй като документът е бил унищожен и неподновен. Засечени са също влекач и ремарке, движещи се без сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

В хода на проверките са констатирани 12 случая на техническа неизправност на превозните средства. Сред тях са товарен автомобил с изцяло износена гума на ремаркето, както и камион с неправомерно затъмнено с фолио челно стъкло.

За всички констатирани нарушения са съставени съответните актове и фишове. По време на проверките са връчени и пет електронни фиша за неспазване на скоростните режими.