ПСЖ се разходи срещу Сиатъл за място в плейофите на Световното клубно първенство

Пари Сен Жермен намери място на осминафиналите на Световното клубно първенство в САЩ. Настоящият европейски клубен шампион отказа Сиатъл Саундърс с 2:0 в среща от третия последен кръг в група B, която се изигра на стадион "Лумен Фийлд" в Сиатъл.

Хвича Кварацхелия и Ашраф Хакими се разписаха по веднъж, за да може съставът, воден от Луис Енрике да ликува за втория си успех в груповата фаза на клубния Мондиал. От своя страна футболистите на Брайън Шмецер не успяха да окажат сериозна съпротива и рядко създаваха опасни положения, което ги лиши и от възможността да направят нещо по-сериозно, както и да запишат точка.

По този начин французите финишираха на върха в крайното класиране с с 6 точки, а американците завършиха на последното четвърто място без точков актив и с три загуби. ПСЖ вече чака следващия си съперник отвъд океана, докато американците отпаднаха от турнира.

Символичните гости първи получиха шанс да открият резултата, като шут на Дезире Дуе бе избит над напречната греда от Стефан Фрай. Вратарят на американците трябваше да се намесва и малко по-късно, когато Хвича Кварацхелия също стреля, но от пеналта. Изстрелът на грузинеца обаче не затрудни стража.

Американският отбор бе на път да попари своя съперник в 19-та минута. Грешка на Джанлуиджи Донаурма подари топката, която впоследствие попадна в Хесус Ферейра, който шутира над вратата.

Французите отговориха на бърза ръка. Сени Маюлу стреля над вратата на Фрей, а Дезире също напомни за себе си с шут, попаднал директно в ръцете на американския отбор.

В 30-та минута натискът на парижани се увенча с успех. Витиня стреля от дъгата на наказателното поле, а топката се отби в гърба на Кварацхелия и влетя във вратата, пазена от Фрай.

