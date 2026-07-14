Публикуваха Наредбата за безопасност при водните атракции и джетовете за обществено обсъждане

Проектът на Наредбата за безопасност при водните атракции и джетовете е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Новите правила за безопасност при предоставяне на водноатракционни услуги имат за цел да приведат подзаконовата уредба в пълно съответствие с новия Закон за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност. Всички заинтересовани страни могат да изпращат своите предложения и становища по проекта в рамките на 30-дневен срок.

Въвежда се изискване за свидетелство за правоспособност „водач на плавателен съд за лично ползване (джет)“ за всеки, който управлява джет извън зоните за организирани атракциони. Плавателните средства в обособените зони вече е необходимо да разполагат с автоматична GPS система за контрол на района и скоростта, която да замени досегашните дистанционни системи за спиране.

Деца под 14 години ще могат да летят с воден парашут (парасейлинг) само с подписалия декларацията за съгласие родител или настойник. Парашутните системи подлежат на задължителна техническа проверка от лица, сертифицирани по Закона за гражданското въздухоплаване, а за персонала се предвиждат ежегодни обучения. От капитаните и екипажите на плавателните средства за парасейлинг се изисква допълнителна квалификация, включваща преминат курс и минимум 500 полета.

Всички индивидуални спасителни средства за парасейлинг и „водна шейна“ задължително се оборудват със свирка за подаване на сигнал при аварийна ситуация. Доставчиците на тези услуги следва да бъдат вписани в Националния туристически регистър и да притежават валидна застраховка „Злополука“ за потребителите. Правилата вече ще се прилагат и за вътрешните водни пътища на страната, тоест в българския участък на река Дунав. Въвежда се ясен регламент за зоните извън охраняемите плажове, където се отдават джетове под наем за кратки периоди от 15 до 30 минути.

Контролът ще се осъществява чрез съвместни проверки на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ по ежегоден график, утвърждаван до 15 май на настоящата година. Изпълнителният директор на „Морска администрация“ има правомощието да налага незабавни принудителни административни мерки при риск за живота и здравето на гражданите.

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За да се осигури технологично време на бизнеса за подготовка и инвестиции в ново оборудване и обучения, влизането в сила на преобладаващата част от промените е отложено за 14 октомври 2026 г.

По този начин новите правила ще заработят ефективно преди старта на летния туристически сезон през следващата година.

Проектът въвежда и облекчения за бизнеса чрез прилагане на правилата за вътрешни административни услуги. Документите между ИА „Морска администрация“, ГД „Гранична полиция“ и Военноморските сили ще се обменят изцяло по служебен път, а заявленията могат да се подават и по електронен път по реда на Закона за електронното управление.