Пьотр Нестеров продължава битката за титлата на двойки в Швейцария

Националът на България за Купа "Дейвис“ Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на двойки на турнира на клей от сериите "Чалънджър 50“ в Сион, Швейцария. Надпреварата е с награден фонд от 56 700 евро.

Нестеров и украинският му партньор Олександър Овчаренко се справиха категорично с Кристофър Папа от САЩ и Баолоу Чжън от Китай - 6:3, 6:1 за 64 минути.

Двубоят беше прекъснат за кратко заради дъжд още в четвъртия гейм, но след подновяването българо-украинският тандем наложи сериозно превъзходство. Нестеров и Овчаренко контролираха развитието на срещата, а във втория сет спечелиха пет поредни гейма, за да си осигурят място сред най-добрите четири двойки.

С достигането до полуфиналите Нестеров си гарантира 17 точки за световната ранглиста на двойки.

Следващото препятствие пред българина и Овчаренко ще бъде определено от сблъсъка между поставените под №4 Факундо Мена и Муркел Делиен и тандема Матс Херманс и Жофри Бланкано. Полуфиналната среща е насрочена за петък.

По-рано през деня другият български представител в Сион Димитър Кузманов приключи участието си на сингъл на четвъртфиналите.







