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Работи се по мерки за подкрепа на животновъдството и ускоряване на реформите в напояването

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Възможностите за подкрепа на животновъдния сектор, развитието на напояването, промените в нормативната уредба и подготовката на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) бяха сред основните теми на работна среща между министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и представители на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). В срещата участие взеха и заместник-министрите Янислав Янчев и Красимир Чакъров.

Представителите на АЗПБ поставиха като приоритетен въпрос тежката ситуация в сектор „Животновъдство“, породена от засиления внос на сурово мляко и ниските изкупни цени на животинската продукция. От бранша настояха за разработване на извънредни механизми за финансова подкрепа на млекопроизводителите и останалите животновъди с цел компенсиране на нарастващите разходи и запазване на производствения капацитет. Земеделските производители акцентираха и върху необходимостта от ясна национална стратегия за развитие на напояването, както и върху нуждата от по-ефективна координация между институциите по темата.

Министър Абровски информира, че вече са предприети конкретни действия за засилване на контрола върху вноса на сурово мляко.

„Позицията ни е категорична - държавата трябва да защити българските производители в рамките на своите правомощия“, заяви министърът. Той допълни, че в МЗХ се работи по създаването на стандарти, гарантиращи произхода на българското мляко, както и по промени в нормативната уредба за млечните продукти.

По отношение на качествоно на храните министър Абровски подчерта, че ще бъдат предприети мерки за по-ясното им обозначаване, така че потребителите да получават точна и недвусмислена информация за съдържанието и произхода на продуктите.

В рамките на разговора бяха обсъдени и възможностите за финансова подкрепа на животновъдите. Министърът посочи, че се анализират различни варианти за подпомагане на сектора, като част от обсъжданите механизми са свързани с разходите за изхранване на животните.

Като един от основните приоритети на екипа си министър Абровски открои развитието на напояването. Той уточни, че работата се развива в две основни направления – осигуряване на инвестиции за възстановяване и модернизация на инфраструктурата и ускоряване на процедурите по издаване на разрешителни за водовземане. Министърът съобщи, че вече са проведени разговори с Министерството на околната среда и водите за подобряване на координацията между институциите по темата.

По време на срещата министър Абровски представи и намеренията на Министерството за реформа в поземлените отношения. Той съобщи, че до месец юли се очаква да бъде изготвена концепция за бъдещото развитие на сектора, която ще бъде обсъдена с целия бранш. „Водещ принцип за нас ще бъде интересът на реалния ползвател на земята“, подчерта той.

Сред обсъдените теми бяха още Законът за браншовите организации и подготовката на позициите на България по бъдещата ОСП след 2027 г. Министър Абровски обяви, че в МЗХ ще бъде създадено специализирано звено, което ще координира работата по новата европейска политика. До края на седмицата браншовите организации ще получат покани за участие в процеса и предложения за експертни работни групи, които ще заседават регулярно.

Министърът информира още, че България ще настоява маслодайната роза да бъде включена сред културите със специално европейско значение, както и за създаването на отделен финансов ресурс, насочен към развитието на селските общини, преработката и неземеделските дейности в селските райони.

#земеделският министър #животновъдство #подкрепа

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