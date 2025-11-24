Радослав Росенов е на победа от медал на европейското първенство по бокс до 23 г. в Будапеща

Радослав Росенов се изстреля на четвъртфиналите на европейското първенство за мъже и жени до 23 години в Будапеща.

Националът ни, който е непобеден вече три години в тази възрастова група, продължава да трупа успехи на сметката си. Бронзовият медалист от световното първенство за мъже в Ливърпул преодоля по убедителен начин Крушито Ковач. Въпреки подкрепата, която унгарецът имаше, Росенов не му остави шанс по пътя към победата с 5:0 съдийски гласа в категория до 60 килограма.

За място на полуфинал утре Росенов ще срещне Тициано Алкиати (Италия). При победа Росенов ще си осигури минимум бронзово отличие.

Утре ще се проведат още три мача с българско участие.

Румен Руменов (70 кг) ще се изправи срещу Лука Никабадзе (Грузия), Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с Михаил Цамалидис (Гърция), а Кирил Георгиев (+92 кг) ще срещне Микс Берзинс (Латвия).