ИЗВЕСТИЯ

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

Радослав Росенов е на победа от медал на европейското първенство по бокс до 23 г. в Будапеща

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Утре ще се проведат още три мача с българско участие.

Радослав Росенов
Снимка: БФ Бокс
Радослав Росенов се изстреля на четвъртфиналите на европейското първенство за мъже и жени до 23 години в Будапеща.

Националът ни, който е непобеден вече три години в тази възрастова група, продължава да трупа успехи на сметката си. Бронзовият медалист от световното първенство за мъже в Ливърпул преодоля по убедителен начин Крушито Ковач. Въпреки подкрепата, която унгарецът имаше, Росенов не му остави шанс по пътя към победата с 5:0 съдийски гласа в категория до 60 килограма.

За място на полуфинал утре Росенов ще срещне Тициано Алкиати (Италия). При победа Росенов ще си осигури минимум бронзово отличие.

Утре ще се проведат още три мача с българско участие.

Румен Руменов (70 кг) ще се изправи срещу Лука Никабадзе (Грузия), Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с Михаил Цамалидис (Гърция), а Кирил Георгиев (+92 кг) ще срещне Микс Берзинс (Латвия).

Категорична победа изпрати Викторио Илиев на четвъртфинал на европейското първенство по бокс до 23 г. в Будапеща
На 26 ноември той ще боксира за място на полуфинал срещу Канлъ...
Чете се за: 00:57 мин.
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки
Бюджет 2026 преди второ четене: Последни срокове за поправки

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Категорична победа изпрати Викторио Илиев на четвъртфинал на европейското първенство по бокс до 23 г. в Будапеща
Категорична победа изпрати Викторио Илиев на четвъртфинал на европейското първенство по бокс до 23 г. в Будапеща
Болдирев също потръгна успешно на европейското по бокс до 23 г. Болдирев също потръгна успешно на европейското по бокс до 23 г.
Чете се за: 01:00 мин.
Красимир Инински поздрави новия президент на World boxing Генадий Головкин Красимир Инински поздрави новия президент на World boxing Генадий Головкин
Чете се за: 01:07 мин.
Отличен старт на Викторио Илиев на еврошампионата по бокс за мъже и жени до 23 г. Отличен старт на Викторио Илиев на еврошампионата по бокс за мъже и жени до 23 г.
Чете се за: 01:17 мин.
Стойка Кръстева помогна за събирането на 35 хиляди лева за благотворителност Стойка Кръстева помогна за събирането на 35 хиляди лева за благотворителност
Чете се за: 01:02 мин.
Българските боксьори до 23 г. научиха съперниците си на еврошампионата Българските боксьори до 23 г. научиха съперниците си на еврошампионата
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си - "Всичко приключи"
Трагедията в Поповица: 82-годишният бивш военен се обадил на зет си...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите Социални искания: Синдикатите настояват за 10% ръст на доходите
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене Опозицията и властта в остър сблъсък за бюджета преди второ четене
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“ Москва след преговорите Киев-Вашингтон: Европейският мирен план не е „конструктивен“
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Протест на младите лекари: Искат яснота с колко ще се увеличат...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Предлагат намаляване на законната лихва за просрочие
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Паркирането в София: Жалби срещу повишените цени на синята и...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Недостигът на лекари в Разград поставя болницата „Св. Иван...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
