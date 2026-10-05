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Рахим Рашайда стана шампион в турнира за Европейската купа на шпага за мъже до 23 години в София

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Спорт
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Състезателят на НСА завоюва златния медал в конкуренцията на още 34 шпажисти от 10 държави.

Рахим Рашайда
Снимка: БФ Фехтовка
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Рахим Рашайда се класира на първо място в турнира за Европейската купа на шпага за мъже до 23 години, който се проведе в София. Състезателят на НСА завоюва златния медал в конкуренцията на още 34 шпажисти от 10 държави.

Рашайда записа в групите шест победи от шест срещи и влезе под номер 1 в елиминациите. Във втория им кръг той отстрани Петър Дамяновски от Република Северна Македония с 15:12. В двубоя за място сред медалистите победи Самир Сундер Раджан от Великобритания с 15:13. В срещата за място на финала Рашайда се наложи над Халис Ефе Елибор от Турция с 15:6. Във финала шпажистът отново показа висока класа и след 15:9 над Данилс Замковойс от Латвия взе златния медал.

В турнира участваха още 11 българи. Теодор Петров от Пентатлон е 10-и, Филип Юсмен от София - 11-и, Юлий Цанев от София - 16-и. Калоян Йорданов от София - 18-и, Явор Денчев от НСА - 23-и, Мартин Русев от Черно море Варна - 30-и, Александър Лулелов от Левски - 31-ви, Живомир Михайлов от Черно море Варна - 32-ри, Борис Станев от Черно море Варна - 33-и, Боримир Балабанов от София - 34-и и Диан Николов от Тракия - 35-и.

При жените българските представителки също записаха отлично класиране - Михаела Стефанова (Пентатлон) спечели сребърен медал, а Виктория Велиславова (НСА) взе бронзово отличие.

Стефанова излезе от групите с две победи и три загуби. В елиминациите тя отстрани Неда Донска с 15:10 и Айлид Патерсън от Великобритания с 15:7. В срещата за място на почетната стълбичка Стефанова победи Моника Недева с 15:12, а в двубоя за място във финала елиминира Мадалена Заноти от Италия с 15:10. В срещата за титлата българката игра отлично и загуби с една точка – 14:15 от Дария Станкиулеску от Румъния.

Велиславова записа в групите шест победи от шест срещи. Във втория кръг на елиминациите тя победи Ерика Ходкинсън от Великобритания с 15:14, а след това и Фения Апсара Редлич от Дания с 15:10. В двубоя за място на финала българката отстъпи пред Дария Станкиулеску от Румъния с 9:15 и взе бронзов медал.

От останалите български състезателки сред най-добрите 16 се класираха Моника Недева от Черно море Варна – на осмо място, Елис Халил от Галата – на 12-о и Дея Добрева от НСА – на 16-о. Матея Петкова от НСА е 19-а, Неда Донска от София - 20-а, Ива Бояджиева от София - 21-а, Александра Сучкова от София - 23-а, Филипа Чолакова от София - 30-а, Христина Илиева от Асгард - 31-ва и Лора Сучкова от София е 34-а, съобщават от БФ Фехтовка.

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#Рахим Рашайда

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