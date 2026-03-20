Ратко Достанич: Получихме гол, който един сериозен отбор не трябва да допуска

Ратко Достанич сподели какво трябва да направи Славия, за да подобри своето представяне при десетата загуба в Първа лига. „Белите“ не успяха срещу Ботев Пловдив след 0:1 на стадион „Александър Шаламанов“. Наставникът на столичния тим смята, че са получили гол, който един сериозен отбор не би трябвало да допуска.

„Направихме доста положения през второто полувреме, но получихме гол, който един сериозен отбор не би трябвало да допуска. Важно е, че Кристиян Стоянов се завърна в игра. Това е от значение за отбора. Момо Досо също игра отново след лечение на контузия. Имаме 15 дни, за да работим. Остават ни още доста мачове. Мачът ни днес беше много важен и не трябваше да губим”, каза той.

„Ще се подготвим за следващите мачове по време на паузата в шампионата. Ще вдигнем нивото на физическа подготовка на някои футболисти“, завърши Достанич.