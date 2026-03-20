Ботев Пловдив спечели гостуването си на Славия с късен гол.

Ботев Пловдив победи Славия с минималното 1:0 във втория мач от 27-ия кръг на Първа лига. Франклин Маскоте отбеляза победния гол в 88-ата минута.

Преди началото на срещата бившият вратар на столичани Георги Петков получи фланелка от клуба, по случай 50-ия си рожден ден.

В средата на първото полувреме на стадион "Александър Шаламанов" в столицата Антоан Конте засече с глава центриране от пряк свободен удар на Тодор Неделев. Защитникът изпрати топката в противниковата врата, но попадението му не бе зачетено заради засада.

Преди почивката домакините отправиха два точни изстрела. Даниел Наумов се справи с шутовете на Илиян Стефанов и Емил Стоев.

След паузата двата отбора си размениха няколко опасни атаки. Даниел Наумов изби в ъглов удар изстрел на Кристиян Балов, Леви Нтумба отрази шут на Франклин Маскоте.

"Канарчетата" изчакваха своя момент и откриха резултата в 88-ата минута. Леви Нтумба парира изстрел от движение извън наказателното поле на резервата Константинос Балоянис. Стражът изби топката на пътя на появилия се от резервната скамейка Франклин Маскоте, който се разписа с глава.

Капитанът на Славия Иван Минчев изигра своя мач №200 за клуба. За първенство той има 183 мача и 29 гола, а за Купата на България има 17 срещи и 3 попадения. Полузащитникът е част е от отбора, спечелил Купата през 2018 година, като именно той реализира първата дузпа при успеха с 4:2 срещу Левски след 0:0 в редовното време и продълженията.

Славия остава на 7-ото място в класирането с актив от 35 пункта. Ботев Пловдив заема 11-ата позиция в подреждането с 33 точки.