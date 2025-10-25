Ратко Достанич: Трябва да изчистим някои индивидуални грешки

Ратко Достанич смятам, че в Славия трябва да изчистят някои индивидуални грешки при шестото равенство в Първа лига. „Белите“ и Черно море не се победиха след 0:0 на стадион „Александър Шаламанов“. Наставникът остана доволен от представянето на столичани от тактическа гледна точка.

"Доволен съм от нещата тактически. Има някои индивидуални грешки, които трябва да изчистим. Футболистите дадоха всичко от себе си. Имахме и положения, които можеше да реализираме. Направихме всичко така, както трябва.“

„Черно море е много силен отбор. Не може да не бъдем доволни. Важно е всеки един да дава максимума на терена“, каза още той.

„В мача за купата също трябва да дадем всичко. Ако преминем през този кръг, всичко е възможно“, коментира Достанич.