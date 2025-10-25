Гредата попречи на Черно море да победи Славия в столицата.

Нулево равенство беляза срещата между Славия и Черно море от 13-ия кръг на Първа лига. На трибуните бе селекционерът на България Александър Димитров.

Домакините можеха да открият резултата на стадион "Александър Шаламанов" в столицата още в 3-ата минута. Иван Минчев изведе Емил Стоев сам срещу вратаря, но Кристиан Томов изби изстрела му в ъглов удар. През първото полувреме "белите" отправиха още един точен удар. Този път стражът на "моряците" улови шут извън наказателното поле на Кристиян Балов.

Варненци също имаха своите възможности за гол. Давид Телеш изведе Георги Лазаров сам срещу вратаря, но нападателят не уцели вратата.

Единственият точен удар след почивката бе на сметката на столичани. Шут на Лазар Марин попадна в ръцете на Кристиан Томов.

Гостите можеха да си тръгнат с трите точки от София, но удар от малък ъгъл на Селсо Сидни срещна лявата греда.

Черно море остава на 5-ата позиция в подреждането с актив от 23 пункта. Славия се изкачи до 13-ото място в класирането с 12 точки.