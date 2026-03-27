Разбиха схема за купен вот в Карнобат: Задържани са осем души

Осем души са задържани при специализирана полицейска операция за купуване на гласове на територията на Карнобат. Проверени са общо 13 лица, като срещу петима са образувани шест досъдебни производства.

По-голямата част от тях са за престъпления, свързани с нарушаване на изборните права на гражданите, а едно е за притежание на наркотични вещества. При акцията са открити над 13 000 евро в брой, списъци с имена и суми срещу тях, както и снимки на лични карти и дебитни карти. Разпитани са и хора, на които са били предлагани пари срещу глас за определена политическа сила.

В хода на претърсванията са иззети и наркотични вещества – канабис и семена за отглеждане на марихуана.

Работата по случая продължава.