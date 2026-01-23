БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разкриха нарколаборатория в постройка в Бургас (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

По случая е задържан 45-годишен мъж

разкриха нарколаборатория постройка бургас снимки
Снимка: МВР-Бургас
Слушай новината

Разкриха нарколаборатория в бургаския кв. "Победа". Вчера около 13:00 часа криминалисти са извършили претърсване в двуетажна постройка на улица "Велека", обитавана от 45-годишен криминално проявен мъж. На място са открити и иззети наркотични вещества и материали, използвани за тяхното разпространение.

Намерени са метамфетамин, около 200 грама бяло кристалообразно вещество, реагирало на амфетамин, както и свивки с марихуана. В раница униформените са открили електронна везна, сиви гранули, червено прахообразно вещество, четири свивки с кристалообразно съдържание, контейнер с надпис "сода на люспи" и стъклена колба с вместимост 500 милилитра.

Иззети са още две електронни везни и плик с бяло прахообразно вещество с тегло около 100 грама. Наркотичните вещества са реагирали на амфетамин и метамфетамин с общо тегло около 220 грама. Иззет е и пакет с надпис “МСМ” с тегло около 100грама. 45-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Работата по случая продължава.

снимки: ОД на МВР-Бургас

#Бургас #разбита нарколаборатория #нарколаборатория

Последвайте ни

ТОП 24

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
1
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет за мир
3
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от САЩ Съвет...
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
4
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
5
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
6
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
5
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
6
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...

Още от: Криминално

Измамиха семейство от Кюстендил по телефона с 31 000 евро
Измамиха семейство от Кюстендил по телефона с 31 000 евро
Полицаи иззеха 100 фалшиви евробанкноти при получаването им в куриерски офис в Монтана Полицаи иззеха 100 фалшиви евробанкноти при получаването им в куриерски офис в Монтана
Чете се за: 01:15 мин.
"Гранична полиция" пресече опит за контрабанда на марихуана за около 5,5 млн. евро "Гранична полиция" пресече опит за контрабанда на марихуана за около 5,5 млн. евро
Чете се за: 01:35 мин.
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
10163
Чете се за: 00:47 мин.
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
16668
Чете се за: 01:37 мин.
Контрабандни цигари за над 12 000 евро задържаха полицаи във Варна Контрабандни цигари за над 12 000 евро задържаха полицаи във Варна
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Заради липса на кворум: Народното събрание отново с провалено заседание Заради липса на кворум: Народното събрание отново с провалено заседание
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Неучебен ден в четири общини в Русенско заради поледицата
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Европейските лидери изразиха съмнения за Съвета за мир
Чете се за: 02:30 мин.
По света
ТикТок ще продължи да работи в САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Гледайте по БНТ 1 националната селекция за българска песен за...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ