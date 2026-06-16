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Разследват 76-годишна жена в Кърджали, получила неправомерно над 36 000 евро от пенсии

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Разследване за неправомерно получени пари от пенсии в размер на повече от 36 000 евро е започнато в Областната дирекция на МВР в Кърджали, съобщават от пресцентъра на полицията.

76-годишна жена от област Кърджали е представила в Териториалното поделение на НОИ образец за придобит осигурителен стаж с вписани неверни данни в него и без правно основание е получила пенсии на размер на над 36 000 евро, допълват от полицията.

Сумата е натрупана за период от 2016 г. до 2026 г., на база предоставените неверни данни, уточняват от полицията.

Досъдебното производство по случая е за присвояване чрез използване на неистински официален документ. Работата по случая продължават сектор "Противодействие на икономическата престъпност" и разследващ полицай.

#полицията в Кърджали

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