Реал Мадрид е все по-близо до решение да преотстъпи Франко Мастантуоно

Бъдещето на Франко Мастантуоно в Реал Мадрид все повече изглежда свързано с преотстъпване. Според информация на испанското издание AS младият аржентинец не е успял да убеди треньорския щаб с изявите си по време на предсезонната подготовка, а в клуба вече сериозно обмислят да му осигурят игрова практика в друг отбор.

18-годишният офанзивен футболист започна като титуляр в контролата срещу Алкоркон и дори спечели дузпа, но с напредването на срещата постепенно изгуби влияние върху играта. По информация на изданието представянето му не е било убедително и в допълнителната част на тренировъчния мач при закрити врата, където е проличала липсата на увереност и необходимата острота.

Въпреки това от Реал Мадрид не са се отказали от един от най-големите таланти на аржентинския футбол. В клуба продължават да вярват в потенциала на Мастантуоно, за когото миналото лято бяха платени 63,2 милиона евро. Планът обаче е той да натрупа повече игрови минути и опит чрез едногодишно преотстъпване, преди да се завърне на „Сантиаго Бернабеу“.

Сред най-сериозните кандидати за подписа му са английският Фулъм и италианската Фиорентина. Лондончани могат да предложат позната среда заради връзката с Алваро Арбелоа и амбициозния проект на клуба, докато „виолетовите“ също следят внимателно ситуацията около младия аржентинец. На този етап завръщане под наем в Аржентина не влиза в плановете на Реал.

Конкуренцията в офанзивен план на "кралския клуб“ също усложнява положението на Мастантуоно. Браим Диас вече е пред него в йерархията, а Феде Валверде, Арда Гюлер и Бернардо Силва също могат да действат по десния фланг. Очакваното привличане на Ян Диоманде, както и завръщането на Родриго след Нова година, допълнително ще ограничат шансовете на аржентинеца за игрово време.

Все пак Мастантуоно ще получи още възможности да убеди Жозе Моуриньо. Предстоят контроли срещу Леганес и именно Фиорентина, които може да се окажат решаващи за бъдещето му преди окончателното решение на Реал Мадрид.