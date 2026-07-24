Реал Мадрид започна подготовката си с минимална победа при завръщането на Жозе Моуриньо

Реал Мадрид стартира предсезонната си подготовка с успех с 1:0 над Алкоркон в първата контрола под ръководството на завърналия се Жозе Моуриньо. Проверката се проведе на тренировъчната база "Алфредо ди Стефано“ при закрити врата, а единственото попадение падна в 81-вата минута след точно изпълнена дузпа от Янес.

Португалският специалист заложи на състав, в който преобладаваха футболисти от първия отбор. Единствено Федерико Валверде не взе участие в срещата, след като едва преди два дни се присъедини към подготовката. Сред титулярите личаха имената на Андрий Лунин, Трент Александър-Арнолд, Едуардо Камавинга, Арда Гюлер, Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

Още в първата минута Реал получи отлична възможност да открие резултата. Мастантуоно изработи дузпа, а Арда Гюлер застана зад топката, но ударът му беше спасен от вратаря на Алкоркон.

"Белите“ владееха инициативата през по-голямата част от двубоя, но трудно създаваха чисти голови положения. Най-добри впечатления остави именно Мастантуоно, който беше най-активният футболист в офанзивен план, докато Гюлер постепенно подобри представянето си след пропуска от бялата точка.

Моуриньо даде сериозно игрово време на основните си футболисти, като те останаха на терена до 70-ата минута. След това наставникът извърши пълна смяна на състава и довери последните двайсетина минути на играчи от академията на клуба.

Решаващият момент настъпи девет минути преди края, когато Реал получи втора дузпа в срещата. Този път Янес пое отговорността и реализира хладнокръвно, въпреки протестите на гостите от Алкоркон.

Контролата беше белязана и от необичайна ситуация извън терена. След първите 20 минути представителите на медиите бяха помолени да напуснат стадиона, а телевизионното излъчване на клубния канал също беше прекратено, което остави голяма част от второто полувреме далеч от погледите на привържениците.

В крайна сметка Реал започна новата ера под ръководството на Жозе Моуриньо с победа, макар и минимална, като първият приятелски мач даде първи впечатления за стила, който португалецът ще се опита да наложи през новия сезон.