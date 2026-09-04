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Реал Сосиедад и Селта не намериха път към гола на "Аноета“

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Спорт
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Баските създадоха повече положения и отправиха 16 удара, но вдъхновените намеси на Андрей Раду помогнаха на гостите да си тръгнат с точка след 0:0

Реал Сосиедад и Селта не намериха път към гола на "Аноета“
Снимка: БГНЕС
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Реал Сосиедад и Селта завършиха 0:0 на "Аноета“ в двубой, в който двата отбора показаха различно лице през двете полувремена. Домакините бяха по-опасният тим преди почивката, докато след нея съставът от Виго подобри представянето си и успя да изравни играта.

Селта опита да изненада своя съперник още в началните минути. Гостите имаха претенции за дузпа за възможен удар срещу Лаго още във втората минута, но ситуацията беше предшествана от засада. Малко след това Мориба опита далечен удар, който не намери целта.

Реал Сосиедад постепенно установи контрол и в 12-ата минута създаде първата си сериозна възможност. След късо изпълнение на корнер Баренечеа центрира към Йон Марин, чийто удар с глава беше отразен блестящо от Андрей Раду.

Натискът на домакините продължи, а най-добрата им възможност дойде след грешка при изнасянето на Селта. Оскарсон отне топката и намери Микел Оярсабал, но Раду отново се намеси. Топката попадна в Такефуса Кубо, който при добавката не успя да намери опразнената врата.

Селта рядко достигаше до опасни ситуации преди почивката, но все пак Мориба получи добра възможност след разбъркване и стреля над напречната греда. В края на полувремето Бенят Туриентес също опита късмета си за домакините, но ударът му беше уловен от Раду.

Картината се промени след почивката. Селта започна по-агресивно и успя да ограничи контрола на баските. Гостите постепенно започнаха да задържат повече топката, макар това да не доведе до много чисти положения пред вратата на Алекс Ремиро.

Около час след началото двата треньорски щаба потърсиха промяна чрез резервите. За Селта в игра се появиха Яго Аспас и Пабло Дуран, а Реал Сосиедад също освежи състава си.

Една от малкото добри възможности за гостите през второто полувреме се откри именно пред Аспас, който завърши бърза контраатака, но неговият удар беше спасен от Ремиро.

В заключителните минути Реал Сосиедад отново натисна и пренесе играта пред наказателното поле на Селта, но защитата на гостите издържа. Домакините имаха и претенции за нарушение срещу Гонсало Гедеш в наказателното поле, но дузпа не беше отсъдена.

Статистиката показа по-сериозната активност на баските – 16 удара срещу 7 за Селта и 11 корнера срещу 3, но нито едно от положенията не доведе до попадение. Така двата отбора поделиха точките след нулево равенство на "Аноета“.

#Ла Лига 2026/2027 #ФК Селта Виго #ФК Реал Сосиедад

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