Рецидивист обра каравани на къмпинг “Градина”

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Извършителят на престъплението е криминално проявен мъж от котленското село Градец

авария кратко остави без вода района около къмпинг градина
Арестуваха рецидивист след серия от кражби на къмпинг „Градина“ край Созопол. На 24 юли т.г., около 06:30 ч. е постъпил сигнал от 63-годишен мъж от село Калековци, който съобщил, че през нощта е станал жертва на кражба. Неизвестно лице е проникнало в караваната му на къмпинг „Градина“, откъдето са откраднати два мобилни телефона и сумата от 400 лева.

Задържан е извършителят на престъплението, който е 30-годишен криминално проявен мъж от котленското село Градец. Мъжът е направил пълни самопризнания.

В хода на разследването е изяснено, че същият мъж стои и зад още четири подобни кражби, извършени на територията на къмпинга. Отнети са били два мобилни телефона, три лаптопа, маркови слънчеви очила, сребърен синджир с кръст, миксерен пулт и музикален усилвател.

Всички откраднати вещи са открити и иззети от полицията. На 30-годишния мъж е повдигнато обвинение, като спрямо него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

Работата по случая продължава.

#къмпинг "Градина" #кражби

