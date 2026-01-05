Реликва от Априлското въстание се завърна в Стрелча

Реликва от времето на Априлско въстание се завърна в Исторически музей – Стрелча след 43 години отсъствие.

Става дума за сигналната тръба на Панайот Волов, която отново е изложена пред посетителите. През 1876 година с тази тръба Волов предупреждава въстаниците да се изтеглят към Козя могила, след като османски части навлизат в града.

До този момент ценната реликва е била съхранявана в Национален исторически музей. Връщането ѝ е част от обновяването на залата „Националноосвободителни борби“ в музея в Стрелча.

За местната общност това е важно и емоционално събитие, което възстановява живата връзка с историята и героите на България и напомня за саможертвата и смелостта на участниците в борбата за свобода.