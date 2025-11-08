Рен се измъкна при визитата си на Париж

Рен записа втори пореден успех в Лига 1. Бертанците спечелиха трудно гостуването си на Париж с 1:0 в мач от 12-ия кръг.

Точен за гостите бе Бреел Емболо в края на мача.

Това беше първи мач за двата тима в последните 44 години, а ФК Париж допусна четвърто домакинско поражение за сезона.

В 81-вата минута Емболо получи хубав пас в наказателното поле и в клиничен удар в долния десен ъгъл донесе трите точки на отбора си, който се изкачи на осмо място в класирането с 18 точки. ФК Париж е на 14-а позиция, но има аванс от 5 точки пред зоната на изпадащите.