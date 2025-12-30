Миралем Пянич прекрати професионалната си кариера

Бившият национал на Босна и Херцеговина Миралем Пянич прекрати състезателната си кариера на 35-годишна възраст.

„Вече няма да играя. Отказах се. Сега живея в Дубай и вече не съм футболист. Аз съм баща на малкия си син и той е моят приоритет“, каза Пянич в интервю с журналиста Николо Шира.

Пянич игра за Барселона, Ювентус, Рома, Мец, Лион, Бешикташ, Ал-Шарджа и ЦСКА Москва, който напусна през лятото на 2025 г. С Ювентус халфът спечели титлата в Италия четири пъти, а с ЦСКА Москва спечели Купата на Русия през сезон 2024/25.

Пянич изигра 115 мача за националния отбор на Босна и Херцеговина, отбелязвайки 17 гола.