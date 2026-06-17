Роберта Мецола официално връчи наградата „Сахаров“ на Анджей Почобут

Председателката на Европейския парламент Роберта Мецола официално връчи наградата „Сахаров“ на журналиста Анджей Почобут на тържествена церемония в Страсбург. Почобут е и активист на полското малцинство в Беларус, който беше осъден по обвинения, определяни от международни правозащитни организации и от Европейския съюз като политически мотивирани. Той е дългогодишен кореспондент на полския вестник "Газета виборча" и член на Съюза на поляците в Беларус, както е и сред най-известните критици на беларуските власти. Почобут се смята за един от символите на репресиите срещу независимите медии и гражданското общество в страната.

Отличието за свобода на мисълта първоначално му беше присъдено задочно, докато той излежаваше 8-годишна присъда в наказателна колония в Беларус. Благодарение на неочакваното му освобождаване през април в рамките на международна размяна на затворници, днес той имаше възможността да присъства лично в залата на ЕП в Страсбург, където направи официално обръщение пред евродепутатите по време на тържествена церемония.

Анджей Почобут: „Вашият глас се чува не само в свободния свят. Той достига и зад стените на затворите. Чуваха го и продължават да го чуват хората в Беларус, които все още се намират в затвора. За присъждането на наградата „Сахаров“ и за предишните декларации на ЕП научих, докато бях в наказателна колония. Вниманието към моята съдба влияеше върху поведението на надзирателите. То спомагаше да се намали натискът, на който бях подложен, и да ми даде кураж в най-трудните моменти.“

Почобут подчерта, че Европа е разделена мижду свободата и човешктото достойнство и беларуската и руската диктатура.

Анджей Почобут: „Днес европейският континент отново е драматично разделен. От едната страна са Европейският съюз и ценностите му - свобода, човешко достойнство, върховенство на закона и равенство пред закона. От другата страна са беларуската и руската диктатура, където личността е подчинена на интересите на управляващите, където няма независими съдилища и където лидерите решават кое е добро и кое е лошо. Именно сблъсъкът между тези ценности доведе до войната в Украйна, където Русия се опитва със сила да задържи Киев в своята сфера на влияние и да превърне страната в част от антизападния авторитарен модел, който вече е възприела Беларус.“

Награждаването му в ЕП днес се разглежда като израз на подкрепа за политическите затворници в Беларус и за свободата на словото.