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Роберто Де Дзерби очаква още нови попълнения

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Спорт
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Лондончани вече инвестираха внушителните 237 милиона паунда за шестима футболисти.

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Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби заяви, че очаква клубът да привлече още нови попълнения до затварянето на летния трансферен прозорец.

Лондончани вече инвестираха внушителните 237 милиона паунда за шестима футболисти. Най-скъпото ново попълнение е Сандро Тонали, привлечен от Нюкасъл срещу рекордните за клуба 100 милиона паунда. Освен него в отбора пристигнаха Матеуш Фернандеш за 85 милиона и Ян Пол ван Хеке за 52 милиона, докато Анди Робъртсън, Маркос Сенеси и Мартин Дубравка се присъединиха като свободни агенти.

„Изграждаме много добър отбор с няколко наистина важни нови футболисти и поставяме началото на нов етап в историята на клуба. Преди да поема Тотнъм през април, отделих достатъчно време, за да се запозная с клуба и неговата философия. Познавам отлично идеите на собственика и още преди последния мач срещу Евертън планът беше ясен. В момента работим по проекта и сме мотивирани да изградим наистина силен състав. Все още има какво да свършим на трансферния пазар, но съм много доволен, горд и оптимист за това, което предстои“, коментира Де Дзерби, цитиран от „Скай Спортс“.

През миналия сезон Тотнъм завърши едва на 17-о място във Висшата лига, само на две точки над зоната на изпадащите. Сериозната селекция обаче дава надежди на привържениците, че тимът ще бъде далеч по-конкурентен през новата кампания.

#ФК Тотнъм

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