Роберто Де Зерби дебютира начело на Тотнъм със загуба от Съндърланд

Милен Костов
Нов мениджър, но същите резултати в лондонския клуб.

Съндърланд Тотнъм
Снимка: БТА
Слушай новината

Съндърланд победи Тотнъм с минималното 1:0 в мач от 32-ия кръг на Висшата лига. Норди Мукиеле отбеляза победното попадение.

Първата по-опасна ситуация през първото полувреме на "Стейдиъм ъф Лайт" в Съндърланд дойде в 7-ата минута. Антонин Кински изби в корнер центриране от ъглов удар на Гранит Джака.

В 21-ата минута Робърт Джоунс отсъди дузпа в полза на гостите за нарушение на Омар Алдерете срещу Ранда Коло Муани. След като преразгледа ситуацията с помощта на ВАР, главният съдия отмени решението си.

В добавеното време на първата част двамата вратари изпъкнаха с важни спасявания. Кински изби удар на Хабиб Диара, а в ответната атака Робин Руфс се справи с шут на Доминик Соланке.

След почивката домакините заслужено откриха резултата. Изстрел на Норди Мукиеле се отклони от крака на Мийи ван де Веен и влетя във вратата на лондончани.

Съндърланд се изкачи до 10-ото място в класирането с актив от 46 пункта. Тотнъм заема 18-ата позиция в подреждането с 30 точки.

Останалите мачове, играни по същото време:

Кристъл Палас - Нюкасъл 2:1

Нотигнам Форест - Астън Вила 1:1

