Роботът Робърт ще участва на шахматен турнир

Известният робот Робърт ще бъде гост на втория Международен шахматен фестивал „Питагор Елит“, който ще се проведе в училище по математика „Питагор“ в София.

Събитието се организира от Детски образователен център ЕЛИТ, Шахматен клуб ЕЛИТ и училище по математика „Питагор“.

Робърт Роботът е хуманоиден робот, представен публично през 2025 година и е използван в демонстрации, свързани с изкуствен интелект, финансови технологии, обществена сигурност и недвижими имоти

В първото издание на турнира участваха над 140 деца, което го направи най-мащабното състезание за подрастващи в българския шахмат, информира Sport PR Events Managment.

„Още първият фестивал се превърна в най-голямото шахматно състезания у нас за деца. Надявам се този форум да има устойчивост и развитие и децата да са щастливи. Формулата за това е много проста – създаваш хубава среда и условия децата да упражняват любимия си спорт. Това предлага училище по математика Питагор. Известни шахматисти коментират пред родителите и публиката какво се случва на шахматното поле чрез онлайн връзката, която се прави с дъските и прекрасната организация от страна на нашите партньори шахматен клуб Елит“, коментира Асен Марков - мениджър „Спортно развитие“ в училище по математика „Питагор“.

Вторият международен шахматен фестивал „Питагор Елит“ ще се проведе на 26.04 (неделя) от 10:30 часа в училище по математика „Питагор“ - София на адрес: ул. „Никола Мушанов“ 147 .

За втора поредна година събитието събира млади умове и бъдещи шампиони, като предоставя възможност за участие на деца до 10 и до 14 години - сцена, на която талантът среща стратегията, а играта се превръща в изкуство.