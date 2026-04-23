БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
ЗАПАЗЕНИ

Гимнастички на клуб Илиана спечелиха титлата на Държавното отборно първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази

Надпреварата се провежда в столичната зала "София".

Илиана, художествена гимнастика
Снимка: Българска федерация художествена гимнастика - Официална страница
Слушай новината

Състезателки на клуб Илиана спечелиха първата титла на Държавното отборно първенство по художествена гимнастика, което се провежда в столичната зала "София".

Шампионки на България в категория девойки младша възраст до 11 години станаха гимнастичките от Илиана 1 - Аделина Буюкли, Велияна Николова и Любена Сребрева, които с изключително стабилна игра и високо ниво във всички компоненти в съчетанията с въже, топка и без уред събраха актив от 127.600 точки.

Сребърните медали завоюва отборът на Левски 1 в състав Виктория Николова и Деа Ангелова, които демонстрираха отлична техника и артистичност, финиширайки със 125.300.

Бронзът е за Локомотив 1 - Анна Станчева, Дея Веселинова и Калина Гуркова, които имат от трите уреда 123.575 точки.

Главен съдия на надпреварата е Ирина Чернева, заместник главен съдия Камелия Игнатова.

По-късно надпреварата продължава с девойки младша възраст.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ