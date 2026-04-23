Гимнастички на клуб Илиана спечелиха титлата на Държавното отборно първенство

Състезателки на клуб Илиана спечелиха първата титла на Държавното отборно първенство по художествена гимнастика, което се провежда в столичната зала "София".

Шампионки на България в категория девойки младша възраст до 11 години станаха гимнастичките от Илиана 1 - Аделина Буюкли, Велияна Николова и Любена Сребрева, които с изключително стабилна игра и високо ниво във всички компоненти в съчетанията с въже, топка и без уред събраха актив от 127.600 точки.

Сребърните медали завоюва отборът на Левски 1 в състав Виктория Николова и Деа Ангелова, които демонстрираха отлична техника и артистичност, финиширайки със 125.300.

Бронзът е за Локомотив 1 - Анна Станчева, Дея Веселинова и Калина Гуркова, които имат от трите уреда 123.575 точки.

Главен съдия на надпреварата е Ирина Чернева, заместник главен съдия Камелия Игнатова.

По-късно надпреварата продължава с девойки младша възраст.