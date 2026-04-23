Повдигнаха обвинение на един от шофьорите на преобърнатия автобус край Малко Търново

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на един от шофьорите на преобърнатия автобус край Малко Търново. Задържането на украинския гражданин е удължено на 72 часа, заради причиняването на смърт по непредпазливост на две жени. Според прокуратурата шофьорът не е взел необходимите мерки, за да може спрелият за престой автобус да не потегли сам, вследствие от което е възникнало самостоятелно ПТП, станало причина за смъртта на двете пътнички.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия. Другият шофьор, който беше задържан за 24 часа от полицията, е освободен. Той не е бил зад волана в минутите преди инцидента.

В автобуса е имало общо 39 души – двама шофьори, туроператор, и 36 пътници, предимно жени и деца от Украйна. Те били тръгнали на екскурзия от Одеса за Истанбул. На около 4 км от ГКПП-Малко Търново горивото на превозното средство свършило. Шофьорът отбил встрани от пътя, за да не пречи на движението по тесния двулентов път и отишъл пеш до близката бензиностанция, за да вземе гориво. След като било заредено, превозното средство внезапно тръгнало на заден ход и се свлякло в дерето край пътя. По свидетелски разкази двете жени, които са загинали били вътре в автобуса. Една част от пътниците били извън него по време на инцидента и не са пострадали.