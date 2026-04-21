Пуснаха в продажба билетите за европейското по художествена гимнастика във Варна

Билетите за европейското първенство по художествена гимнастика във Варна вече са в продажба, съобщиха от пресслужбата на родната федерация. Надпреварата ще се проведе от 27 до 31 май в Двореца на културата и спорта и ще събере най-добрите гимнастички от Стария континент.

Билетите се проведат на https://epaygo.bg/2321183705 и могат да се закупят онлайн, както и на всяка каса на EasyPay в страната.

Европейското първенство във Варна ще бъде с нов формат в индивидуалната надпревара при жените. Промените бяха оповестени от Европейската гимнастика и ще бъдат приложени за първи път именно в България.