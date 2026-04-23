Всеки пети у нас живее под линията за бедност

През 2025 година линията на бедност в България e 866,67 лв. средномесечно на лице от домакинство

През 2025 година линията на бедност в България e 866,67 лв. средномесечно на лице от домакинство, а под нея са били 1 368 700 души. Това е 21,2 на сто от населението на страната. Това сочат данни на Националния статистически институт.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 13.5%, а относителният дял на бедното население намалява с 0.5 процентни пункта.

Данните за 2025 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 21.2 до 29.0%, или със 7.8 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 45.4%, или с 24.2 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните, за преобладаващата част от населението е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните на възраст 18 и повече години е най-висок сред безработните (55.1% за 2025 г.), като рискът от бедност при безработните мъже е с 5.8 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в...
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
3
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят,...
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари на всички родени след 2008 година
4
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...
Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов
5
Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
6
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Сами решаваме с кой лекар да споделим информация от здравното си досие
Сами решаваме с кой лекар да споделим информация от здравното си досие
Прокурори и следователи обединиха усилията си срещу киберпрестъпленията Прокурори и следователи обединиха усилията си срещу киберпрестъпленията
Чете се за: 02:42 мин.
220 участници с 37 проекта участват в конкурса „За най-добър STEM кабинет и STEM обучение“ 220 участници с 37 проекта участват в конкурса „За най-добър STEM кабинет и STEM обучение“
Чете се за: 01:50 мин.
Отпускат 1,9 млн. евро за модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ Отпускат 1,9 млн. евро за модернизация на детската онкохематология в ИСУЛ
Чете се за: 02:00 мин.
150 делегати от 40 страни участват в медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия в София 150 делегати от 40 страни участват в медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия в София
Чете се за: 07:42 мин.
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново "Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
6744
Чете се за: 04:45 мин.

Всеки пети у нас живее под линията за бедност
Всеки пети у нас живее под линията за бедност
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично състояние Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично състояние
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Само на хартия: БАБХ издирва 321 „изчезнали“ животни от ферми в Смолянско Само на хартия: БАБХ издирва 321 „изчезнали“ животни от ферми в Смолянско
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново "Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Природният газ поскъпва с 5% през месец май
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Прокурори и следователи обединиха усилията си срещу...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сами решаваме с кой лекар да споделим информация от здравното си досие
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
САЩ не са поставяли времева рамка за край на войната в Иран
Чете се за: 03:10 мин.
По света
