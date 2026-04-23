БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Чете се за: 01:30 мин.
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Биляна Дудова и Олга Попова не успяха да преодолеят четвъртфиналите на еврошампионата по борба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Двете чакат втори шанс на репешажи.

Биляна Дудова
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Биляна Дудова и Олга Попова претърпяха поражения на четвъртфиналите на европейското първенство по борба в Тирана, Албания, но все още имат шансове за репешажи. Двете са последните български представителки на турнира.

Дудова не участва в квалификациите и на четвъртфиналите получи за съперничка Грейс Булен, която не й остави шанс. Четирикратната европейска шампионка и бронзова медалистка от Олимпийските игри в Париж я надви с техническо превъзходство, а срещата приключи 43 секунди след началото на втората част. Дудова, също четирикратна златна медалистка от европейски първенства, чака втори шанс на репешажи, ако Булен спечели и полуфинала с шведката Йохана Линдборг. До момента и двете състезателки не са губили точка на турнира, а активът им е по 20:0. Полуфиналите започват в 17:45 часа българско време.

Олга Попова също чака репешаж, след като отстъпи на Евелина Хултен. Българката започна турнира с обрат и победа над испанката Лидия Перес, но бе изкарана на тепиха бързо след това и загуби с 4:10 срещу шведката. На полуфиналите тя ще се изправи срещу Магдалена Глодек, която е шампионка на Полша в последните две години.

В петък стартират схватките в свободния стил за мъже, а жребият ще бъде теглен по-късно днес.

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3.

Свързани статии:

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Битките за отличията в албанската столица са от 21 до 26 април.
Чете се за: 03:00 мин.
#Олга Попова #Биляна Дудова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
1
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
2
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в...
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
3
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят,...
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари на всички родени след 2008 година
4
Британският парламент прие доживотна забрана за продажба на цигари...
Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов
5
Премиерът Андрей Гюров: Нищо не започва и няма да свърши със Сарафов
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
6
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Още от: Други спортове

Гимнастички на клуб Илиана спечелиха титлата на Държавното отборно първенство
Гимнастички на клуб Илиана спечелиха титлата на Държавното отборно първенство
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3 Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
7210
Чете се за: 03:00 мин.
Роберт Кабуков остава старши треньор на националите по биатлон Роберт Кабуков остава старши треньор на националите по биатлон
Чете се за: 01:52 мин.
Златислава Чуканова и Ясен Радев с тежки препятствия в Бразилия днес Златислава Чуканова и Ясен Радев с тежки препятствия в Бразилия днес
Чете се за: 01:40 мин.
Олга Попова започна европейското първенство по борба със забележителен обрат Олга Попова започна европейското първенство по борба със забележителен обрат
Чете се за: 01:40 мин.
Ангел Русев: Не съм очаквал, че ще стана шест пъти европейски шампион Ангел Русев: Не съм очаквал, че ще стана шест пъти европейски шампион
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично състояние Челен сблъсък на два влака в Дания: Петима души са в критично състояние
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Само на хартия: БАБХ издирва 321 „изчезнали“ животни от ферми в Смолянско Само на хартия: БАБХ издирва 321 „изчезнали“ животни от ферми в Смолянско
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново "Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Природният газ поскъпва с 5% през месец май
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Прокурори и следователи обединиха усилията си срещу...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Сами решаваме с кой лекар да споделим информация от здравното си досие
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
САЩ не са поставяли времева рамка за край на войната в Иран
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ