Биляна Дудова и Олга Попова не успяха да преодолеят четвъртфиналите на еврошампионата по борба

Биляна Дудова и Олга Попова претърпяха поражения на четвъртфиналите на европейското първенство по борба в Тирана, Албания, но все още имат шансове за репешажи. Двете са последните български представителки на турнира.

Дудова не участва в квалификациите и на четвъртфиналите получи за съперничка Грейс Булен, която не й остави шанс. Четирикратната европейска шампионка и бронзова медалистка от Олимпийските игри в Париж я надви с техническо превъзходство, а срещата приключи 43 секунди след началото на втората част. Дудова, също четирикратна златна медалистка от европейски първенства, чака втори шанс на репешажи, ако Булен спечели и полуфинала с шведката Йохана Линдборг. До момента и двете състезателки не са губили точка на турнира, а активът им е по 20:0. Полуфиналите започват в 17:45 часа българско време.

Олга Попова също чака репешаж, след като отстъпи на Евелина Хултен. Българката започна турнира с обрат и победа над испанката Лидия Перес, но бе изкарана на тепиха бързо след това и загуби с 4:10 срещу шведката. На полуфиналите тя ще се изправи срещу Магдалена Глодек, която е шампионка на Полша в последните две години.

В петък стартират схватките в свободния стил за мъже, а жребият ще бъде теглен по-късно днес.

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3.