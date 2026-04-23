Олга Попова започна европейското първенство по борба със забележителен обрат

Олга Попова направи забележителен обрат и надви опитната испанка Лидия Перес на старта на категория до 57 кг за жени на европейското първенство по борба в Тирана, а четирикратната шампионка Биляна Дудова научи името на своята съперничка.

Днес стартираха последните две български националки на турнира, а Виктория Бойнова, Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева отпаднаха ден по-рано.

Попова, само на 18 години, имаше тежък старт на схватката с Перес. Испанката спечели шест точки още в първата част и ги задържа до почивката, след която последва голям обрат. Попова направи четири движения с по две точки и поведе с 8:6 в последните секунди, а загубено оспорване на испанския щаб оформи крайния резултат 9:6. Следващата съперничка на българката ще бъде шведката Евелина Хултен.

Дудова пък ще се изправи срещу Грейс Булен на четвъртфиналите на 62 кг, след като норвежката спечели с техническо превъзходство срещу французойката Амелин Дуар в квалификациите. Това е категорично най-оспорваната категория при дамите, като в схемата на българката е и миналогодишната вицешампионка Йохана Линдборг. Вторият поток е воден от 22-годишната шампионка на Русия Амина Танделова.

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3.