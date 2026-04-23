Всеки пети у нас живее под линията на бедност
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
Олга Попова започна европейското първенство по борба със забележителен обрат

Спорт
18-годишната национална състезателка навакса изоставане от шест точки.

Олга Попова направи забележителен обрат и надви опитната испанка Лидия Перес на старта на категория до 57 кг за жени на европейското първенство по борба в Тирана, а четирикратната шампионка Биляна Дудова научи името на своята съперничка.

Днес стартираха последните две български националки на турнира, а Виктория Бойнова, Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева отпаднаха ден по-рано.

Попова, само на 18 години, имаше тежък старт на схватката с Перес. Испанката спечели шест точки още в първата част и ги задържа до почивката, след която последва голям обрат. Попова направи четири движения с по две точки и поведе с 8:6 в последните секунди, а загубено оспорване на испанския щаб оформи крайния резултат 9:6. Следващата съперничка на българката ще бъде шведката Евелина Хултен.

Дудова пък ще се изправи срещу Грейс Булен на четвъртфиналите на 62 кг, след като норвежката спечели с техническо превъзходство срещу французойката Амелин Дуар в квалификациите. Това е категорично най-оспорваната категория при дамите, като в схемата на българката е и миналогодишната вицешампионка Йохана Линдборг. Вторият поток е воден от 22-годишната шампионка на Русия Амина Танделова.

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3.

Гимнастички на клуб Илиана спечелиха титлата на Държавното отборно първенство
Биляна Дудова и Олга Попова не успяха да преодолеят четвъртфиналите на еврошампионата по борба
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3 Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Роберт Кабуков остава старши треньор на националите по биатлон
Златислава Чуканова и Ясен Радев с тежки препятствия в Бразилия днес
Ангел Русев: Не съм очаквал, че ще стана шест пъти европейски шампион
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Всеки пети у нас живее под линията на бедност
Само на хартия: БАБХ издирва 321 „изчезнали" животни от ферми в Смолянско
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
Природният газ поскъпва с 5% през месец май
