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Родри ще претърпи операция, потвърди Енцо Мареска

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Спорт
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Новият мениджър на Манчестър Сити обяви, че испанският халф ще се подложи на хирургична интервенция, а след това ще започне възстановяването си

Родри ще претърпи операция, потвърди Енцо Мареска
Снимка: AP Photo
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Новият мениджър на Манчестър Сити Енцо Мареска потвърди, че една от големите звезди на тима Родри ще претърпи операция на гърба в началото на следващата седмица. Испанският национал ще бъде извън терените за известно време, докато се възстановява от хирургичната интервенция.

"Първо трябва да кажа, че около големите играчи винаги има спекулации, така че не се притеснявам от това. Родри е един от най-добрите футболисти в света и всеки треньор би искал да го има в състава си. В понеделник той ще претърпи операция. Нуждае се от почивка и време за възстановяване, след което ще се завърне при нас“, заяви Мареска.

Италианският специалист коментира и информациите, които свързват Родри с трансфер, като подчерта, че не отдава значение на подобни слухове.

Мареска използва първата си официална пресконференция и за да очертае визията си за бъдещето на Манчестър Сити. Той заяви, че няма намерение да прави драстични промени в стила на игра, наложен от Пеп Гуардиола по време на десетгодишния му престой начело на клуба.

"За мен е привилегия да бъда тук. Смятам Пеп за най-добрия треньор в света през последните 20-25 години. Причината клубът да ме избере е, че вижда сходни идеи – агресивност без топка, контрол върху играта и стремеж към победи“, каза още Мареска.

46-годишният италианец изрази увереност, че Манчестър Сити ще избегне трудностите, през които преминаха други английски грандове след ерата на дългогодишните си мениджъри.

"Този клуб е имал само трима мениджъри за последните 17 години. Това показва колко стабилна е структурата и ми дава увереност, че можем да продължим успешната работа, започнала още по времето на Роберто Манчини“, допълни наставникът.

Мареска коментира и бъдещето на Джак Грийлиш, който през миналия сезон игра под наем в Евертън.

"Джак е футболист на Манчестър Сити и моя работа е да работя с него. Имаме отлични отношения, той е човек с голямо сърце. Предстои да видим какво ще се случи с него“, заяви новият мениджър на "гражданите“.

#Енцо Мареска #Родри

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