ИЗВЕСТИЯ

България завоюва сребърните медали от световното...
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари

У нас
гледайте премиерът росен желязков интервюто бнт вечер 2030 часа
Снимка: БТА/Архив
Премиерът Росен Желязков отправи специални поздравления към националния отбор по волейбол на България след сребърните медали на световното първенство. Той отдаде признание на играчите, треньорите, целия щаб и Българската федерация по волейбол за усилията и успехите, които са постигнали.

"Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия.

Отдавам признание на играчите, треньорите, целия щаб, федерацията и всички, които допринесоха за този успех. Убеден съм, че най-доброто за този отбор тепърва предстои!

Гордеем се с вас, момчета и горе главите!

Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари", добави премиерът във фейсбук.




