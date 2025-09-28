Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари

Премиерът Росен Желязков отправи специални поздравления към националния отбор по волейбол на България след сребърните медали на световното първенство. Той отдаде признание на играчите, треньорите, целия щаб и Българската федерация по волейбол за усилията и успехите, които са постигнали.

"Националите ни по волейбол показаха колко много може да постигне българинът със своя талант, воля и огромни усилия.

Отдавам признание на играчите, треньорите, целия щаб, федерацията и всички, които допринесоха за този успех. Убеден съм, че най-доброто за този отбор тепърва предстои!

Гордеем се с вас, момчета и горе главите!

Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари", добави премиерът във фейсбук.