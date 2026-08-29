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Росица Денчева приключи участието си на сингъл в Сърбия с полуфинал

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Спорт
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19-годишната българка отстъпи пред Аня Станкович на полуфиналите, но ще запише ново рекордно класиране в световната ранглиста

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Росица Денчева приключи участието си на сингъл на полуфиналите на турнира на клей в Куршумлийска Баня, Сърбия, с награден фонд 40 хиляди долара.

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп“, поставена под №6 в схемата, отстъпи пред представителката на домакините Аня Станкович с 4:6, 1:6 след 82 минути игра.

Денчева започна колебливо и изостана с 1:4 в първия сет, но успя да се върне в срещата и да изравни до 4:4. В решителните моменти обаче Станкович спечели следващите два гейма и затвори първата част.

Във втория сет българката отново допусна ранен пробив. Тя успя да го върне и да намали до 1:2, но след това представителката на Сърбия взе четири поредни гейма и си осигури място на финала.

Въпреки поражението Денчева може да бъде доволна от представянето си в турнира. Преди полуфинала тя записа три последователни победи, а на четвъртфиналите отстрани водачката в схемата Селена Янисиевич от Франция.

От тази седмица 19-годишната българка официално е втора ракета на страната, след като се изкачи до №299 в световната ранглиста. Благодарение на силното си представяне в Куршумлийска Баня тя ще достигне и до ново най-добро класиране в кариерата си.

Денят за Денчева обаче продължава с още един важен мач. По-късно тя и Мария Головина ще се изправят във финала на двойки срещу Лиа Каратанчева и Пратхана Томбаре.

Денчева и Головина са поставени под №4 в схемата, докато Каратанчева и индийската ѝ партньорка са втори поставени. Така титлата на двойки със сигурност ще има българско присъствие във финалния спор.

Денчева вече има две титли на двойки от турнири от веригата World Tennis Tour, а една от тях спечели именно в Куршумлийска Баня преди две седмици. Каратанчева пък има осем трофея в кариерата си от състезания от тази верига.

#тенис турнир в Куршумлийска Баня #Росица Денчева

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