Рождество Христово – празник на светлината и надеждата

очакване рождество деца пловдивското село житница подготвиха витлеемската пещера
Снимка: БНТ
На 25 декември християнският свят отбелязва един от най-големите празници – Рождество Христово. Това е денят, в който според християнската вяра Исус Христос се ражда във Витлеем, за да донесе светлина, любов и спасение на хората.

Празникът напомня за доброто, чистотата и истината, както и за надеждата за по-добър свят. Християните вярват, че с раждането на Христос започва ново начало за човечеството.

В България Рождество Христово беше отбелязано с тържествени богослужения. Българският патриарх и софийски митрополит Даниил възглави празничната света литургия в катедралата „Св. Александър Невски“. В словото си той подчерта, че човек носи в себе си Божия образ и е призван към любов, смирение и мир.

За много хора Коледа е време за вътрешно спокойствие, размисъл и добри пожелания – за здраве, повече усмивки, мир в мислите и доброта към другите.

Рождество Христово ни напомня, че най-важните неща не са материални, а се крият в сърцето – в любовта, надеждата и човечността.

