Руднични води замърсиха река Маданска заради скъсана дига

Руднични води са замърсили река Маданска край квартал "Батанци" в Мадан, съобщиха от Регионалната инспекция по околна среда и води в Смолян. На място е извършена проверка от експерти от структурите на Министерството на околната среда и водите.

Установена е причината за побеляването на водите на реката – скъсана дига на утаител, предназначен за пречистване на руднични води от находище "Крушев дол", експлоатирано от "Горубсо Мадан" АД.

По данни на експертите вследствие на интензивните валежи през последните дни значително количество вода е постъпило в подземните водосборници на находището. Това е довело до увеличен дебит и замътване на водите в рудничните галерии, които са придобили сиво-бял цвят. В резултат на скъсаната дига е допуснато нерегламентирано заустване в река Крушевдолска, приток на река Маданска.

Към момента на извършената проверка дигата е била частично възстановена. От мястото, където е установено изтичането, са взети проби от водата за лабораторен анализ от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.