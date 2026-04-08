Іран і САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Руднични води замърсиха река Маданска заради скъсана дига

Чете се за: 01:50 мин.
Снимка: РИОСВ - Смолян
Руднични води са замърсили река Маданска край квартал "Батанци" в Мадан, съобщиха от Регионалната инспекция по околна среда и води в Смолян. На място е извършена проверка от експерти от структурите на Министерството на околната среда и водите.

Установена е причината за побеляването на водите на реката – скъсана дига на утаител, предназначен за пречистване на руднични води от находище "Крушев дол", експлоатирано от "Горубсо Мадан" АД.

По данни на експертите вследствие на интензивните валежи през последните дни значително количество вода е постъпило в подземните водосборници на находището. Това е довело до увеличен дебит и замътване на водите в рудничните галерии, които са придобили сиво-бял цвят. В резултат на скъсаната дига е допуснато нерегламентирано заустване в река Крушевдолска, приток на река Маданска.

Към момента на извършената проверка дигата е била частично възстановена. От мястото, където е установено изтичането, са взети проби от водата за лабораторен анализ от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.

ТОП 24

Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се Тръмп
1
Изтичащият ултиматум: Една цяла цивилизация ще изчезне, закани се...
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
2
Първи реакции на примирието: И Иран, и САЩ обявиха победа
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
3
Тръмп обяви двуседмично примирие с Иран
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
4
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично примирие с Иран
5
94 долара за барел петрол след обявеното от Тръмп двуседмично...
Български принос за мисиите до Луната
6
Български принос за мисиите до Луната

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
3
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от осмия етаж
4
Задържани са родителите на 3-годишното дете, спасено от падане от...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
5
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
6
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...

Още от: Регионални

Отпадъчни води са изтекли в новия канал, който свързва морето с Варненското езеро
Отпадъчни води са изтекли в новия канал, който свързва морето с Варненското езеро
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Чете се за: 00:40 мин.
Акция на ИАРА: Намериха над 300 кг риба в бракониерски мрежи в язовир "Мандра" край Бургас Акция на ИАРА: Намериха над 300 кг риба в бракониерски мрежи в язовир "Мандра" край Бургас
Чете се за: 00:52 мин.
Шестима арестувани при акция срещу купуването на гласове в Русенско Шестима арестувани при акция срещу купуването на гласове в Русенско
Чете се за: 00:22 мин.
Остров "Св. св. Кирик и Юлита" вече ще бъде управляван от Министерството на културата Остров "Св. св. Кирик и Юлита" вече ще бъде управляван от Министерството на културата
Чете се за: 01:15 мин.
Възстановяват движението по "Дунав мост" при Русе, ремонтът продължава след Великден Възстановяват движението по "Дунав мост" при Русе, ремонтът продължава след Великден
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота
Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Остров "Св. св. Кирик и Юлита" вече ще бъде управляван от Министерството на културата Остров "Св. св. Кирик и Юлита" вече ще бъде управляван от Министерството на културата
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток Иран и САЩ постигнаха съгласие за отварянето на Ормузкия проток
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Отпускат 18 млн. евро за подкрепа на автобусните превозвачи по междуселищните линии Отпускат 18 млн. евро за подкрепа на автобусните превозвачи по междуселищните линии
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
"Пътна полиция" с допълнителни мерки около великденски...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Акция на ИАРА: Намериха над 300 кг риба в бракониерски мрежи в...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Правителството одобри Споразумението за партньорство между ЕС и...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
