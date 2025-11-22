БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да...
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Христов: Бюджетът гарантира спокойното преминаване към еврото

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази

Лидерът на СДС защити финансовата рамка и подкрепи усилията на Тръмп за мир в Украйна

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лидерът на СДС Румен Христов коментира в студиото на "Говори сега" актуалната политическа и икономическа ситуация в страната. Христов очерта последиците за бюджета, както и позицията на коалицията по ключови международни въпроси.

По думите му, решението на ГЕРБ да не подкрепи предсрочни избори във Варна не е резултат от натиск или страх от протести.

"Всеки има право да протестира… Но нека бъдем откровени — протестът не беше чак толкова масов", заяви Христов.

Той подчерта, че Борисов никога не се е опитвал да печели избори по служебен път и често е приемал предложения на опозицията при промени в изборните правила.

Христов защити финансовата рамка за догодина, която на първо четене е подкрепена от 131 депутати.

"Бюджетът е коалиционен — нито ляв, нито десен. Той е такъв, какъвто мнозинството може да приеме", коментира той.

Най-важният елемент според него е подготовката за въвеждане на еврото:

"Този бюджет е реформаторски, защото осигурява спокойното преминаване от лев към евро."

Христов обаче призна, че има мерки, с които лично не е съгласен — сред тях увеличението на данък дивидент и ръста в осигурителните вноски:

"Не съм убеден, че удвояването на данък дивидент ще доведе до по-голяма събираемост", посочи той.

Относно обвиненията, че хората ще обеднеят заради ръста на праговете и осигуровките, Христов заяви:

"Да, има повишаване. Но когато имаш секторни политики, трябва и приходи."

Той подчерта и нуждата от реформи в публичната администрация, която по данни на НСИ наброява 558 000 души.

"Започваме от оптимизация, после комплектоване, и чак тогава, ако е необходимо - съкращаване", каза Христов, сравнявайки структурата с Гърция.

Христов призна, че заплатите на учителите растат по план, но резултатите не се оценяват достатъчно.

"Хубаво е, че влизат млади учители. Следващата стъпка е да започнем да ги оценяваме", заяви той, посочвайки критиките на бизнеса към качеството на подготовката в училища и университети.

Лидерът на СДС коментира и предложението на Доналд Тръмп за мир в Украйна:

"Всички чакаме този мир. Стъпките, които президентът Тръмп предприема, заслужават подкрепа", заяви Христов.

Той изтъкна, че военният конфликт вече навлиза в четвъртата си година:

"Всеки ден губят живота си млади хора — независимо дали са украинци или руснаци."

Според него всяко решение трябва да бъде съобразено с Украйна и Европейския съюз:

"Без съгласието на Украйна трудно могат да се постигнат крайни резултати."

Вижте целия разговор във видеото

#планът на Тръмп #Бюджет 2026 #председател на СДС #войната в Украйна #Румен Христов

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
2
Костадин Костадинов: Медведев ми каза, че ако има иск срещу...
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
3
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
4
Путин потвърди, че е получил американския план за мир с Украйна
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
5
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Дъжд и сняг в неделя
6
Дъжд и сняг в неделя

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
5
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Политика

Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
Кристина Петкова, ПП-ДБ: Това е театър, няма никакви основания Благомир Коцев да бъде отстранен Кристина Петкова, ПП-ДБ: Това е театър, няма никакви основания Благомир Коцев да бъде отстранен
Чете се за: 02:30 мин.
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев
Чете се за: 02:47 мин.
Ивайло Мирчев, ДБ: Целта е да се отиде на избори във Варна Ивайло Мирчев, ДБ: Целта е да се отиде на избори във Варна
Чете се за: 01:07 мин.
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
Чете се за: 00:35 мин.
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето на Благомир Коцев
ГЕРБ: Излъчените членове на ОИК-Варна няма да подкрепят свалянето...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически натиск ОИК-Варна опроверга твърдения за незаконно заседание и политически натиск
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Ивайло Мирчев, ДБ: Целта е да се отиде на избори във Варна Ивайло Мирчев, ДБ: Целта е да се отиде на избори във Варна
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Пет дни до решението: Украйна под ултиматум за мирен план
Чете се за: 03:30 мин.
По света
9-годишният Кубрат, който лети по-високо от мечтите си
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Дъжд и сняг в неделя
Чете се за: 02:15 мин.
Времето
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ