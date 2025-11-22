Румен Христов: Бюджетът гарантира спокойното преминаване към еврото

Лидерът на СДС Румен Христов коментира в студиото на "Говори сега" актуалната политическа и икономическа ситуация в страната. Христов очерта последиците за бюджета, както и позицията на коалицията по ключови международни въпроси.

По думите му, решението на ГЕРБ да не подкрепи предсрочни избори във Варна не е резултат от натиск или страх от протести.

"Всеки има право да протестира… Но нека бъдем откровени — протестът не беше чак толкова масов", заяви Христов.

Той подчерта, че Борисов никога не се е опитвал да печели избори по служебен път и често е приемал предложения на опозицията при промени в изборните правила.

Христов защити финансовата рамка за догодина, която на първо четене е подкрепена от 131 депутати.

"Бюджетът е коалиционен — нито ляв, нито десен. Той е такъв, какъвто мнозинството може да приеме", коментира той.

Най-важният елемент според него е подготовката за въвеждане на еврото:

"Този бюджет е реформаторски, защото осигурява спокойното преминаване от лев към евро."

Христов обаче призна, че има мерки, с които лично не е съгласен — сред тях увеличението на данък дивидент и ръста в осигурителните вноски:

"Не съм убеден, че удвояването на данък дивидент ще доведе до по-голяма събираемост", посочи той.

Относно обвиненията, че хората ще обеднеят заради ръста на праговете и осигуровките, Христов заяви:

"Да, има повишаване. Но когато имаш секторни политики, трябва и приходи."

Той подчерта и нуждата от реформи в публичната администрация, която по данни на НСИ наброява 558 000 души.

"Започваме от оптимизация, после комплектоване, и чак тогава, ако е необходимо - съкращаване", каза Христов, сравнявайки структурата с Гърция.

Христов призна, че заплатите на учителите растат по план, но резултатите не се оценяват достатъчно.

"Хубаво е, че влизат млади учители. Следващата стъпка е да започнем да ги оценяваме", заяви той, посочвайки критиките на бизнеса към качеството на подготовката в училища и университети.

Лидерът на СДС коментира и предложението на Доналд Тръмп за мир в Украйна:

"Всички чакаме този мир. Стъпките, които президентът Тръмп предприема, заслужават подкрепа", заяви Христов.

Той изтъкна, че военният конфликт вече навлиза в четвъртата си година:

"Всеки ден губят живота си млади хора — независимо дали са украинци или руснаци."

Според него всяко решение трябва да бъде съобразено с Украйна и Европейския съюз:

"Без съгласието на Украйна трудно могат да се постигнат крайни резултати."

Вижте целия разговор във видеото