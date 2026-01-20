Румен Радев подава оставка като президент

Президентът Румен Радев ще подаде днес оставката си. Той съобщи това в обръщение към хората – точно 4 години след началото на втория си мандат.

В речта си Радев каза, че за последен път говори като президент. Той поиска прошка за допуснати грешки и благодари за търпението и доверието. Според него решението му е свързано с желанието да промени политическото статукво. Радев обяви и че ще участва в предсрочните избори.

Оставката ще стане официална, след като бъде потвърдена от Конституционен съд. По Конституция, когато президентът подаде оставка, постът се поема от вицепрезидента. Така длъжността ще заеме Илияна Йотова, след като положи клетва пред парламента, и ще остане до края на мандата.

Решението на Румен Радев да напусне поста си предсрочно е нещо, което досега не се е случвало в политическата история на България.