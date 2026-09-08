Румен Радев: Пожелавам успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев

Пожелавам успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, заяви премиерът Румен Радев на учредяването на Инициативния комитет, подкрепящ кандидат-президентската двойка.

Румен Радев, премиер: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която 9 години бяхме рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувство за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава. В България протичат процеси на нормализация – българите искат мир, закон и перспектива. Нямаме място и не е време за експерименти. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце. Пожелавам успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев."