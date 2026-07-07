Румен Радев пристигна в Анкара за участие в срещата на върха на НАТО

Премиерът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева тази вечер ще бъдат гости на официална вечеря с домакин президента на Турция Реджеп Ердоган. Лидерите на 32-те страни - членки на НАТО, сред които и президентът на САЩ, както и на редица държави, сред тях и украинският президент Володимир Зеленски се събират в президентския дворец "Бештепе" преди утрешното заседание.

Радев е начело на делегация, в чийто състав са и министрите на външните работи и на отбраната Велислава Петрова и Димитър Стоянов, както и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов.