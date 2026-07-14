Русия атакува тази нощ Киев с балистични ракети, Украйна удари нефтопреработвателен завод в Краснодарск

Русия атакува тази нощ Киев с балистични ракети. Съобщава се за няколко пожара. Продължават украинските атаки по руски енергийни обекти. Украински медии съобщават, че дронове са ударили един от най-големите нефтопреработвателни и нефтохимически комплекси в Русия, който се намира в Краснодарския район.



Френският президент Еманюел Макрон съобщи, че през следващите месеци "Коалицията на желаещите" ще проведе съвместни учения в страни, граничещи с Украйна.

Вчера в Париж 9 държави от Коалицията на желаещите обявиха създаването на Коалиция за противоракетна отбрана. Според полски медии, първото учение ще се проведе още през септември в Полша. В него ще участват Франция и Великобритания.