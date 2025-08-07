С наркотици, шперцове и злато: Полицията задържа мъж от Ямбол в хотелска стая в Слънчев бряг

53-годишен криминално проявен и осъждан мъж от Ямбол е бил задържан този следобед в хотел в Слънчев бряг.

В обитаваната от него стая, органите на реда намерили суха зелена тревна маса – марихуана, с общо тегло около 300 грама, "друсан чай" с общо тегло около 100 грама и бяло кристалообразно вещество, реагирало на метамфетамин, с тегло около 60 грама. Открит е и 10 грама кокаин. Наркотиците били разпределени в различни по големина полиетиленови пликове с цел продажба.

Намерени и иззети са и шперцове за отваряне на заключващи механизми и златни накити с неустановен произход. Вероятно те са предмет на друго престъпление. По случая е образувано досъдебно производство.